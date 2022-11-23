Тамбовский водитель, который наехал на ногу 12-летней девочки, заплатит ребенку 35 тысяч рублей

В Мичуринском городском суде удовлетворен иск прокурора в интересах несовершеннолетней о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).

Судом установлено, что 26 апреля в 14 часов 5 минут водитель Форд Фокус двигался по ул. Украинской г. Мичуринска, где в районе дома № 74 «а», поворачивая направо, не уступил дорогу переходящей проезжую часть 12-летней девочке. Машина наехала на правую ногу ребенка, врачи диагностировали у школьницы ушиб правой стопы в виде ссадины без повреждения связок сустава, и составили соответствующее заключение судебно-медицинской экспертизы.

- По результатам рассмотрения в пользу несовершеннолетней суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 35 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.