Работникам стройфирмы «Козерог» в Тамбове не платили зарплату

В СО по Октябрьскому району города Тамбова СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по факту невыплаты заработной платы работникам строительной организации.

По версии следствия, с августа по октябрь 2022 года 90 работников ООО специализированный застройщик «Козерог» не получали денег, в результате чего сформировалась задолженность по оплате труда в размере более 7 миллионов рублей. При этом денежные средства с расчетного счета фирмы в указанный период расходовались на цели, имеющие в соответствии с гражданским законодательством более позднюю очередность удовлетворения.

- В настоящее время следователи изучают необходимую финансовую документацию, а также проводят иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Следствие предпримет исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников.