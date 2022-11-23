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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 8:30

Тамбовчанка попала под машину на пешеходном переходе в Строителе

48-летнюю женщину с травмами отвезли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пешеход угодила под колеса на "зебре"

Пешеход угодила под колеса на "зебре"

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 22 ноября около 19 часов 30 минут в районе дома №4 микрорайона Центральный, в поселке Строитель Тамбовского района. 22-летний мужчина за рулем ВАЗ 21101 наехал на 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.