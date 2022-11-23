У тамбовчанина изъяли самодельное ружье

Сотрудники уголовного розыска обнаружили дома у жителя поселка Мордово обрез незарегистрированного двуствольного охотничьего ружья с изменениями в конструкции, фрагменты ствола и приклада.

55-летний нарушитель рассказал, что обрез 16 калибра он изготовил в домашних условиях с помощью ножовки по металлу.

- Согласно статье 223 УК РФ незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а равно незаконное изготовление боеприпасов наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года, - напоминают в УМВД по Тамбовской области.