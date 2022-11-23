Тамбовчанин подменил в пункте выдачи новые наушники на нерабочие

Полицейские Рассказово раскрыли мошенничество, которое совершил местный житель. Аферист сделал заказ в популярном интернет-магазине и проехал в пункт выдачи на улицу Спортивную и получил товар – наушники марки «AirPods». Разглядывая покупку о незаметно заменил товар на свои неработающие наушники и вернул коробочку обратно, сославшись на то, что товар ему не подходит, после чего ушел. Продавцы не сразу проверили, что находится внутри коробки, а когда обнаружили подмену, сразу обратились в органы правопорядка.

Сотрудники полиции выехали в пункт выдачи, опросили его сотрудников, а также изъяли и изучили запись с камеры видеонаблюдения, по которой составили описание мошенника. Также полицейские просмотрели аккаунт мужчины, зарегистрированный на сайте интернет-магазина. В итоге по подозрению в совершении этого преступления задержали 30-летнего житель улицы Советской районного центра. Мужчина сознался в афере и вернул фирменные наушники.

- Установлено, что ранее задержанный уже имел проблемы с полицией, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В МОМВД «Рассказовский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).