ХК «Тамбов» пропустил 7 безответных шайб в Верхней Пышме

26 ноября «Тамбов» примет дома «Горняк-УГМК» (14-е место, 28 очков). Начало реванша в 13:00. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

После побед в Орске (4:3) и Челябинске (3:1) подопечные Алексея Ваулина выдали жалкое зрелище в Верхней Пышме в схватке с местным «Горняком-УГМК». Удручает не столько факт того, что наши парни проиграли каждый из трех периодов, сколько итоговый счет 0:7. Это поражение стало самым крупным для «Тамбова» в текущем розыгрыше ВХЛ. До этого актирекорд был зафиксирован 7 октября в Санкт-Петербурге во встрече со «СКА-Невой» (2:6). Да и «Горняк» в этом сезоне не выигрывал с перевесом в семь шайб. Прежний рекорд (+4) фиксировался дважды – 10 сентября в Перми с «Молотом» (5:1) и 12 октября дома с новомосковским «АКМ (7:3).

После сегодняшнего игрового дня «волки» идут 11-ми с 30 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (41 балл), новокузнецкий «Металлург» и «Дизель» из Воскресенска (по 35). Теперь 26 ноября «Тамбов» примет дома «Горняк-УГМК» (14-е место, 28 очков). Начало игры в 13:00.