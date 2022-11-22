В Тамбове возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих, которых насмерть завалило землей в траншее

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) по факту гибели двух работников строительной организации.

По версии следствия, днем 18 октября в районе дома № 29 по улице Шатрова города Тамбова при выполнении работ по укладке водопроводных труб произошло обрушение грунта. В результате под завалами оказались двое рабочих 40 и 42 лет, находившиеся в тот момент в траншее, глубиной не менее 2,5 метров, которые скончались на месте.

Данные работы осуществлялись субподрядной организацией в рамках муниципального контракта на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в границах улицы Шатрова в микрорайоне Северный города Тамбова.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности при организации и проведении строительных работ, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.