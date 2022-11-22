В Тамбове 9 улиц временно останутся без света

23 ноября, по информации АО «ОРЭС-Тамбов», будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

С 9.00 до 16.00 в связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ свет отключат на улицах:

- Серова, д. 24-107;

- пр. М.Расковой, д. 3-27.

С 9.00 до 11.30 в связи с ремонтом трансформаторной подстанции по адресам:

- ул. Петропавловская, д. 1-30;

- ул. Усманская, д. 1-6;

- ул. Гагарина, д. 77-95, 118-180;

- ул. Воронежская, д. 2-16;

- ул. Ново-Липецкая, д. 6-34;

- ул. Крылова, д. 24-59.

С 13.30 до 16.30 света не будет на ул. Новикова-Прибоя, д. 51-61.