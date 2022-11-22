Житель Воронежа украл у тамбовчанина бензопилу

В посёлке Лесохиучасток у 57-летнего мужчины кто-то украл со двора бензопилу марки «Stihl». Сотрудники полиции опросили потерпевшего и тщательно осмотрели место кражи, был проведён подворный обход, в ходе которого выяснилось, кто может быть предполагаемым преступником.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и нашли 45-летнего мужчину, который сейчас живет в Воронеже. У него дома нашли украденную бензопилу, ее забрали и вернули владельцу.

- В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье (Кража) УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.