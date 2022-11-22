В Тамбовской области передают в суд дело экс-полицейского, который сбил на переходе 11-летнюю девочку и ее бабушку

После наезда ребенок перенес сложную операцию и до сих пор продолжает лечиться Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения). На момент ДТП мужчина был сотрудником МОМВД России «Кирсановский».

На следствии установили, что утром 2 сентября во внеслужебное время мужчина, управляя легковым автомобилем Киа Спектра, нарушил правила дорожного движения и на пересечении улиц Красноармейской, Буденовской и 1-ой Набережной города Кирсанова сбил 59-летнюю женщину и ее 11-летнюю внучку, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обе пострадавшие сразу были госпитализированы в медицинские учреждения. В результате ДТП школьница получила тяжкие телесные повреждения и продолжает лечение в столичной клинике.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время обвиняемый уволен из органов внутренних дел.