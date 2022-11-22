Тамбовчанин проиграл деньги соседки на тотализаторе

В Знаменском районе участковые при подворном обходе узнали, что 67-летнюю пенсионерку обманул сосед. Ее знакомый, 35-лений мужчина, обещал помочь с ремонтом надворных построек. Пенсионерка отдала ему 10 тысяч рублей на стройматериалы и инструменты. После этого ни денег, ни соседа пожилая женщина так и не увидела.

Участковые нашли и опросили мужчину. Оказалось, ремонт ему делать было уже не на что: все 10 тысяч рублей он проиграл, делая ставки на спорт.

- По факту совершенного мошенничества полицейскими проводится проверка, в дальнейшем мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.