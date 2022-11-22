На Тамбовщине появились новые комплексы для фиксации дорожных нарушений

Комплексы уже установили на некоторых улицах города

С 22 ноября текущего года на территории Тамбовской области ввели в эксплуатацию 8 новых комплексов «Аист-контроль», предназначенных для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Эти устройства имеют более широкие функциональные возможности, чем комплексы, которые ранее применялись в регионе. Наряду с другими административными правонарушениями, такими как превышение скорости, нарушения правил расположения на проезжей части, выезда на полосу встречного движения, непредоставление преимущества в движении пешеходам, они фиксируют нарушения правил применения ремней безопасности и нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

- Эти комплексы установлены по всей улично-дорожной сети области и планируется применять как на федеральных и областных автодорогах, так и на территории населенных пунктов, в т.ч. и в Тамбове, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Первые работающие приборы установлены на основных магистралях областного центра (ул. Мичуринская, К. Марска, Рылеева, Гагарина, Лермонтовская, Бастионная). В ближайшее время они заработают на ул. Чичканова, Никифоровской, Киквидзе, Астраханской и Рассказовском шоссе.