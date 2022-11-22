В центре Тамбова на мужчину напал грабитель

В тамбовский Отдел полиции № 1 обратился 37-летний житель села Б. Криуша. Он сообщил, что вечером на улице Интернациональной к нему подошел неизвестный и, угрожая расправой, потребовал отдать деньги.

Грабителю отнял у мужчины 2 500 рублей и сотовый телефон. После этого он скрылся.

Полицейские задержали предполагаемого преступника. Им оказался 38-летний житель села Бокино, который уже не раз имел проблемы с законом. Грабитель дал признательные показания, похищенного при нём не оказалось, так как мужчина мобильный продал, а деньги потратил.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, следователи возбудили уголовное дело о грабеже с угрозой применения насилия.