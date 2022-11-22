В Тамбовской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом

В Тамбовской области за неделю на 16,5 % выросло число заболевших ОРВИ и гриппом. К врачам обратилось 7154 человека с признаками вирусной инфекции. Почти половина заболевших – дети.

С начала ноября 2022 года в больницы поступило 12 человек, которым диагностировали грипп, в том числе - 7 детей. За последнюю неделю свиной грипп был обнаружен у 7 тамбовчан, четверо из них дети.

- Следует отметить, что все заболевшие гриппом не были привиты против данной инфекции, - отмечают Роспотребнадзоре по Тамбовской области.