Жители Рассказовского района пьют воду с превышением содержания железа

На приеме прокурора области Александра Гулягина к нему обратилась жительница села Нижнеспасское Рассказовского района. Женщина сообщила о плохом качестве питьевой воды в селе, что позже подтвердилось данными прокурорской проверки.

- По результатам проведенных лабораторных исследований качества питьевой воды из водонапорной башни, расположенной в селе Нижнеспасское, ул. Коммунальная, показатели мутности питьевой воды и железа значительно превысили предельно допустимые концентрации, - рассказали в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Так как это обстоятельство может быть небезопасным для здоровья потребителей, прокуратура направила в суд иск с требованием обеспечить надлежащее качество воды.