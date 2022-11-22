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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:40

Жители Рассказовского района пьют воду с превышением содержания железа

Прокуратура потребовала улучшить качество водоснабжения в Нижнеспасском
Марина МАКОВЛЕВА

На приеме прокурора области Александра Гулягина к нему обратилась жительница села Нижнеспасское Рассказовского района. Женщина сообщила о плохом качестве питьевой воды в селе, что позже подтвердилось данными прокурорской проверки.

- По результатам проведенных лабораторных исследований качества питьевой воды из водонапорной башни, расположенной в селе Нижнеспасское, ул. Коммунальная, показатели мутности питьевой воды и железа значительно превысили предельно допустимые концентрации, - рассказали в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Так как это обстоятельство может быть небезопасным для здоровья потребителей, прокуратура направила в суд иск с требованием обеспечить надлежащее качество воды.