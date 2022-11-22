Тамбовчанка потеряла управление иномаркой и опрокинулась

Тамбовчанка не удержала машину на трассе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 21 ноября в 8 часов 50 минут на 26 километре 500 метров автодороги «Тамбов-Пенза-Столовое-Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка» в Бондарском районе. 45-летняя водитель, управляя автомобилем «Renault Duster» не справилась с управлением, после чего ее машина опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.