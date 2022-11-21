В Тамбове нашли нарушения на выставке кошек

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели выездное обследование выставки кошек, которая располагалась на территории торгового центра. Выяснилось, что выставка работала больше четырех дней, а это то является нарушением «Требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ в 2019 году.

- Юридическому лицу, осуществляющему деятельность по использованию животных в культурно-зрелищных целях объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, - рассказали в ведомстве.

Специалисты поясняют, что по правилам максимальное время нахождения животных в месте проведения мероприятия не должно превышать 12 часов в день. Длительным сроком пребывания животного на мероприятии является срок, превышающий 3 часа в день. Максимальное время непрерывной активной работы животного может быть не более 3 часов подряд в день. Максимальная продолжительность мероприятия с участием животных должна составлять 4 календарных дня.