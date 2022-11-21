В Тамбове пройдет предновогодняя ярмарка

В преддверии Нового года, 24 декабря, для жителей и гостей областного центра пройдет предпраздничная ярмарка. Она разместится возле ледового дворца спорта «Кристалл». Здесь можно будет приобрести продукты к новогоднему столу, подарочные изделия. Время работы ярмарки: с 9 до 15 часов.

Для участников ярмарочной торговли выделено более 50 мест. Администрация города Тамбова приглашает крестьянские (фермерские) хозяйства, сельхозпроизводителей, предприятия пищевой промышленности, индивидуальных предпринимателей и производителей художественных промыслов и ремесел нашей области и других регионов представить свою продукцию.

- По вопросу участия можно обращаться в комитет по экономическому развитию и торговле администрации города Тамбова по телефонам: 44-06-11, 44-06-20, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбова.