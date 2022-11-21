В Олимпийском парке Тамбова запретили кататься на санках и тюбингах

Склон смотровой площадки в Олимпийском парке не предназначен для массовых катаний. Внизу расположена детская игровая площадка, а в непосредственной близости от подножия склона находится тротуар, скамейки и световые опоры. Случаи падения и травм, к сожалению, здесь уже случались ранее. Именно поэтому сегодня здесь установили предупреждающие таблички.

Для катания должны быть специально оборудованные горки, где соблюдены определенные требования - длина спуска - не менее 50 метров, внизу не должно быть пересечения с пешеходными или проезжими участками дороги, и не должно быть никаких препятствий для катания.

- Этот участок травмомопасен, поэтому мы сегодня устанавливаем здесь информационные таблички о запрете катания со склона, - говорит начальник отдела зеленого хозяйства дирекции благоустройства и озеленения Игорь Шведов.

В дирекции также обращают внимание на то, что во время катания повреждается рулонный газон и зеленые насаждения, которые предусмотрены специально для украшения парка. Весной, когда сходит снег, становятся заметными значительные проплешины, возникшие во время катания, и восстановить склон — процесс затратный и трудоемкий.

Такие же таблички будут установлены на склонах Набережной, где также кататься с гор запрещено, в виду резкого перепада высот, и во Французском сквере. Сани, лыжи, сноуборды являются устройствами повышенной опасности, поэтому катание с горы разрешено только в специально отведенных для этого местах.

- У нас есть специально оборудованная горка на Мичуринской, 112 г. Там, соответственно, следят за ней, следят за безопасностью. Там кататься можно, - пояснил Игорь Артурович.