В Тамбове отключат свет на 10 улицах

22 ноября, по информации АО «ОРЭС-Тамбов», жители нескольких улиц областного центра окажутся без света.

С 9.00 до 16.00, в связи с ремонтом на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, электричества не будет по улицам:

- Липецкая, д. 1-17;

- Задонская, д. 6-18;

- Саратовская, д. 1-20;

- Петропавловская, д. 33-44;

- Гагарина, д. 101-125.

С 9.00 до 11.00 на период ремонтных работ в трансформаторной подстанции по улицам:

- Гоголя, д. 1-21;

- Советская, д. 7А.

С 9.00 до 13.00 в связи с проведением ремонта «Дирекцией благоустройства и озеленения» на улицах:

- Красная, д. 32-34;

- Студенецкая, д. 34-80;

- пр. Студенецкий, д. 1-7.