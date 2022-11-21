Дома-памятники в Тамбове закроют от бомжей

В региональном управлении Госохраны обеспокоены ситуацией с домами-памятниками, в которых сейчас никто не живёт. Дело в том, что из-за наступления холодов участились случаи незаконного проникновения бездомных на объекты культурного наследия. На прошлой неделе специалисты обследовали несколько таких домов, расположенных на ул.Кронштадтской,35; ул.Октябрьской,30; ул. Базарной/ ул. Куйбышева, 136/76; ул.Ленинградской,42, 49 и 54; ул. Советской/ул.Лермонтовской,72/13; ул. М. Горького, 49 и 68; ул. Советской, 61/8, 64/11 и 67; ул. Советской/ ул. Кронштадтской, 78/11; ул. Студенецкой, 9ж, а также на ул. Коммунальной, 48. Собственника этих памятников – администрацию Тамбова – по результатам этих визитов обязали починить сломанные конструкции, которые должны закрывать окна и двери зданий, и провести работу по переводу этих домов в нежилой фонд, что позволит их продать.