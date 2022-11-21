В Тамбове на зимовку отправляют фонтан на площади Ленина

Специалисты «Дирекции благоустройства и озеленения» продолжают консервацию городских фонтанов. Сегодня бригада работает на площади Ленина, где расположено одно из самых больших и красивых водных украшений Тамбова.

На работы уйдет от двух до трёх дней. Насадки, светильники и трубы останутся в чаше фонтана. Сверху его укроют специальной конструкцией, призванной защитить сложное оборудование от непогоды. На собранный деревянный каркас укрепят деревянный настил, который затем накроют плотной баннерной тканью и по периметру обошьют поликарбонатом.

- Всего «Дирекция благоустройства и озеленения» обслуживает 21 фонтан, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Снятое с них оборудование отправится на чистку, ремонт и хранение до следующего сезона. Как сообщил начальник службы по содержанию фонтанов «Дирекции благоустройства и озеленения» Сергей Карташов, консервация завершится в ближайшее время. Ещё предстоит укрыть фонтаны в парке «Победы» и у СТЦ «Тамбов».