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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:32

В честь тамбовчанки Зои Космодемьянской выпустили памятную монету

Тираж составляет 3 тысячи штук
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Тираж монеты - 3 тысячи штук

Тираж монеты - 3 тысячи штук

В обращение выпустили памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Зоя Космодемьянская» серии «Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг».

Как сообщает пресс-служба Банка России, на монете расположено рельефное изображение портрета нашей землячки, Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали «Золотая Звезда» на фоне стилизованных языков пламени, выполненных в технике лазерного матирования. Внизу по окружности имеется рельефная надпись: «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ». Тираж монеты составляет три тысячи штук.

- Напомним, в честь Зои Космодемьянской в Тамбове установлен памятник и названа улица, а на малой родине героини – в селе Осино-Гай действует музей, который посещает множество людей, в том числе и из других регионов России, - говорят в пресс-службе правительства Тамбовской области.