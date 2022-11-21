Жители Мичуринска могут получить консультацию московских медиков

24 ноября с 11:00 до 15:00 на базе больницы им. С.С. Брюхоненко в Мичуринске будет работать врачебная комиссия исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова.

Московские специалисты будут проводить отбор пациентов старше 60 лет для оказания высокотехнологической и специализированной медицинской помощи по профилям: гинекология, урология, травматология-ортопедия, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия.

Как сообщают в администрации города Мичуринска, прием будет осуществляться по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 8 (47545) 3-03-10.