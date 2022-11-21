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НовостиОбщество21 ноября 2022 9:09

Жители Мичуринска могут получить консультацию московских медиков

В наукоград приезжает комиссия специалистов из университета им. Пирогова
Марина МАКОВЛЕВА

24 ноября с 11:00 до 15:00 на базе больницы им. С.С. Брюхоненко в Мичуринске будет работать врачебная комиссия исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова.

Московские специалисты будут проводить отбор пациентов старше 60 лет для оказания высокотехнологической и специализированной медицинской помощи по профилям: гинекология, урология, травматология-ортопедия, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия.

Как сообщают в администрации города Мичуринска, прием будет осуществляться по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 8 (47545) 3-03-10.