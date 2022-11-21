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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:48

В Первомайском районе мужчине с психическим заболеванием выдали права

Водителя пришлось лишить удостоверения через суд
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Первомайского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и выявила местного жителя, незаконно получившего права.

В связи с недостатками информационного взаимодействия между ГИБДД и медицинским учреждением, водительское удостоверение получил мужчина, имеющий психическое заболевание.

Такая ситуация создает опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения, поэтому прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия прав.

Как сообщают в прокуратуре Первомайского района, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле.