Путешественник Александр Осипов проедет на велосипеде города и районы Тамбовской области

Александр Осипов

21 ноября известный тамбовский путешественник Александр Осипов отправился в велопробег по городам и районам Тамбовской области. Он продлится до 9 декабря. За девятнадцать дней Александр Осипов проедет 1200 км, посетит все муниципалитеты региона, проведет в них встречи с молодежью и школьниками. Свое путешествие он посвятил 85-летию со дня образования Тамбовской области.

Заслуженный путешественник России, член Союза кругосветчиков России, председатель совета Тамбовской региональной федерации велосипедного спорта в велопробег отправился с площади Ленина города Тамбова. Первые несколько десятков километров с ним проедет его супруга, известная спортсменка Марина Осипова. Первый пункт назначения — село Бондари, где велосипедист будет к обеду.

На своем велосипеде Александр Осипов уже проехал 55 тысяч километров. А началась его история в 1995 году. Тогда, как и сегодня, Александр с центральной площади Тамбова, площади Ленина, отправился во Владивосток. Путешествует он, без малого, тридцать лет — один, а также в компании жены и сына. Проехал на велосипеде всю Америку, Африку, Австралию, Европу.

В 2010 году, в столетний юбилей первого кругосветного путешествия на велосипеде, тамбовчанин не просто пустился в дальний путь — Александр Осипов повторил маршрут первого кругосветного путешественника Анисима Панкратова.

- Маршрут пройдет по восьми городам и 23 районам Тамбовской области, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Александр Осипов будет осматривать местные достопримечательности, а на встречах со школьниками и общественностью делиться интересными историями из поездок по разным странам.

Фото Павла Васильева