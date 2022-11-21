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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:30

В Рассказове нетрезвый мужчина пытался дать взятку полицейскому

Горожанин хотел избежать наказания за появление пьяным в общественном месте
Марина МАКОВЛЕВА

В Рассказове на улице Некрасова полицейский задержал нетрезвого горожанина и начал составлять протокол. Чтобы избежать наказания, 42-летний рассказовец попытался откупиться от стража порядка.

Сотрудник полиции отказался от взятки, а о преступной попытке сразу сообщил начальству. Пьяного мужчину опросили, купюры изъяли.

- Житель Рассказова будет привлечен не только к административной ответственности, но и к уголовной согласно статье 291.2 «Мелкое взяточничество». Виновному грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 1 года, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.