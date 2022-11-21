Моршанские полицейские нашли у сельчанина 400 граммов марихуаны

На улице Цибизовка поселка Моршань сотрудники группы наркоконтроля задержали 50-летнего мужчину. В его частном доме было обнаружено 400 граммов марихуаны.

При опросе подозреваемый дал признательные показания. Наркосодержащие растения он нарвал на окраине поселка.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, наркотики направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.