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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 7:10

Моршанские полицейские нашли у сельчанина 400 граммов марихуаны

Мужчина может отправиться в тюрьму на 3 года
Марина МАКОВЛЕВА

На улице Цибизовка поселка Моршань сотрудники группы наркоконтроля задержали 50-летнего мужчину. В его частном доме было обнаружено 400 граммов марихуаны.

При опросе подозреваемый дал признательные показания. Наркосодержащие растения он нарвал на окраине поселка.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, наркотики направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.