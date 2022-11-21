После вмешательства тамбовской прокуратуры подрядчик отремонтировал тротуар на Усиевича

Прокуратура Советского района города Тамбова отреагировала на обращение жительницы улицы Усиевича. Проведена проверка по вопросу ремонта дорожного покрытия.

По условиям муниципального контракта участок дороги по улице Усиевича находится на гарантийном обслуживании у организации, которая проводила здесь ремонт. Тем временем асфальт на тротуаре уже начал разрушаться.

Заказчик обращался к дорожникам с требованием устранить нарушения, но те ремонтировать тротуар не стали.

- По данному факту прокуратурой района в адрес руководителя подрядной организации внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены в полном объеме, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.