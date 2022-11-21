Центральную библиотеку Котовска оборудовали съемным пандусом

Теперь посещать библиотеку инвалидам станет проще

Прокуратура города Котовска проверила соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов. При этом было установлено, что вход в Центральную библиотечную систему Котовска не оборудован пандусом. Однако согласно паспорту доступности, библиотека должна обслуживать, в том числе, и инвалидов-колясочников.

Чтобы защитить права маломобильных групп населения, прокуратура города внесла представление руководителю учреждения.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, выявленное нарушение устранено, вход в учреждение оборудован съемным пандусом, - сообщают в прокуратуре города Котовска.

Фото прокуратуры города Котовска