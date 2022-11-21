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НовостиОбщество21 ноября 2022 6:10

Центральную библиотеку Котовска оборудовали съемным пандусом

За права инвалидов вступилась городская прокуратура
Марина МАКОВЛЕВА
Теперь посещать библиотеку инвалидам станет проще

Теперь посещать библиотеку инвалидам станет проще

Прокуратура города Котовска проверила соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов. При этом было установлено, что вход в Центральную библиотечную систему Котовска не оборудован пандусом. Однако согласно паспорту доступности, библиотека должна обслуживать, в том числе, и инвалидов-колясочников.

Чтобы защитить права маломобильных групп населения, прокуратура города внесла представление руководителю учреждения.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, выявленное нарушение устранено, вход в учреждение оборудован съемным пандусом, - сообщают в прокуратуре города Котовска.

Фото прокуратуры города Котовска