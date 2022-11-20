Тамбовские «волки» одержали вторую победу в Суперлиге

Роман Баландин (№ 8) набрал девять очков, Владислав Бобровских (№ 11) – пять. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

В Тамбове местный баскетбольный клуб встречался с краснодарским «СШОР-Локомотивом-Кубанью» в рамках мужской Суперлиги. Хозяева не только одержали вторую победу в этом розыгрыше, но и добились первого безоговорочного успеха, выиграв все четверти. Итоговый счет – 21:12, 18:14, 24:14, 20:17 и 83:57 в сумме. В ТОП-5 самых результативных игроков «волков» вошли Андрей Логинов, Евгений Борисюк (по десять очков), Максим Хозяшев, Роман Баландин и Максим Лютыч (по девять).

После этой победы «Тамбов» располагается на 11-м месте с десятью очками. Лидируют московская «Руна», «Уралмаш» из Екатеринбурга и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (по 15). Теперь 28 ноября тамбовчане сыграют в Ижевске с «Куполом-Родники» (десятое место, 11 очков). Начало игры в 18:00.