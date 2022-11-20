В школах Тамбовской области усилят антитеррористическую защищенность

В Тамбовской области проверили антитеррористическую защищенность учреждений образований. Во время проверок выявили немало недостатков: отсутствие (либо нахождение в неисправном состоянии) технических средств охраны и контроля доступа (видеонаблюдение, металлодетекторы, устройства запирания дверей и т.д.), оповещения, управления эвакуацией.

Кроме того, выборочные проверки показали, что работники ЧОПов недостаточно готовы к вооруженным нападениям. А персонал и обучающиеся не знают алгоритмов совместных действий при совершении (угрозе совершения) вооруженного нападения.

Власти потребовали в кратчайшие сроки устранить все недочеты. А также организовать отдельные входы и выходы из образовательных учреждений. Это необходимо, чтобы развести потоки детей, которые только идут на уроки или уже покидают здание.

Еще одно поручение коснулось работы тревожных кнопок в школах через мобильный интернет. Такая функция позволит в случае чрезвычайной ситуации оперативнее передать информацию правоохранителям и предупредить персонал и детей о грозящей опасности.