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НовостиОбщество19 ноября 2022 12:28

Тамбовчан предупреждают о тумане и гололеде

Плохую погоду прогнозируют вечером 19 ноября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В ближайшее время синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. С вечера 19 ноября и до утра завтрашнего дня на территории Тамбовской области ожидаются туман видимостью до 200-500 метров и гололед.

- Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций таких, как обрыв или повреждение ЛЭП, увеличение ДТП и заторов на дорогах, затруднения при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - В связи с чем городские службы переведены в режим повышенной готовности. Администрация города Тамбова просит горожан быть осторожнее на дорогах и рекомендует соблюдать меры безопасности.