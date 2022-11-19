Тамбовчан предупреждают о тумане и гололеде

В ближайшее время синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. С вечера 19 ноября и до утра завтрашнего дня на территории Тамбовской области ожидаются туман видимостью до 200-500 метров и гололед.

- Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций таких, как обрыв или повреждение ЛЭП, увеличение ДТП и заторов на дорогах, затруднения при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - В связи с чем городские службы переведены в режим повышенной готовности. Администрация города Тамбова просит горожан быть осторожнее на дорогах и рекомендует соблюдать меры безопасности.