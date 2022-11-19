Тамбовские следователи нашли у подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы орудие преступления

25-летний подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставлен в подразделение столичного Следственного комитета, где следователи приступили к проведению с ним необходимых следственных действий.

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области следователи провели личный обыск фигуранта, в ходе которого при нем обнаружено и изъято орудие преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время будут назначены экспертизы.

- В качестве свидетеля допрошен второй мужчина, - сообщает СУ СКР по региону. - Установлено, что он не был осведомлён о совершенном подозреваемым убийстве. Они познакомились 18 ноября и фигурант был пассажиром с онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков.