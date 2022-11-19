Мичуринский «Тамбов» одержал волевую победу в Пензе

26 - 27 ноября мичуринцы проведут две встречи в Липецке с местным МХК. Начало игр в 17:00. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Пензе местный «Дизелист» принимал единоличного лидера восточной конференции - МХК «Тамбов» из Мичуринска. В первой встрече хозяева льда вели 1:0, 2:1, 4:3, но победу в итоге отпраздновали «волчата». Пусть и по буллитам (основное время – 4:4). По разу «Дизелист» огорчили – Владислав Мягков (25-я, 1:1), Владислав Килин (40-я, 2:2), Александр Куликов (42-я, 3:2), Иван Климкин (57-я, 4:4) и Богдан Сенотов (5:4, буллит).

Во втором матче хозяева также всю игру лидировали, и в итоге выстояли. У «волчат» хватило сил лишь на возвращение интриги при счете 1:4. Но итоговые 3:4 не позволили пополнить очковый багаж. Точными бросками в составе МХК «Тамбов» отметились – Илья Комаринский (19-я, 1:1), Мягков (56-я, 2:4) и Килин (60-я, 3:4).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 30-ю очками продолжает единолично лидировать. Далее идут саратовский «Кристалл» и «Дизелист» (по 25). Теперь 26 - 27 ноября мичуринцы проведут две встречи в Липецке с местным МХК. Начало игр в 17:00.

Что касается индивидуальных статистических показателей, то наши парни лидируют по числу шайб, а вот по передачам и по системе «гол+пас» находятся в ТОП-3.

В гонке снайперов Климкин занимает первое место с 17-ю шайбами в активе. Позади располагается Кирилл Монахов из «Дизелиста» (14). В споре ассистентов 17 голевых пасов у Расима Шакирова. Больше только у Дмитрия Тимофеева из «ЭкоНивы-Бобров» (18). В бомбардирской гонке (гол+пас) у Климкина 25 баллов. Больше только у Тимофеева (30), Монахова и Александра Лапина из «ЭкоНивы-Бобров» (по 28).