Тамбовчан-участников спецоперации освободят от оплаты транспортного налога

Глава Тамбовской области Максим Егоров предложил освободить от транспортного налога участников специальной военной операции из региона. Соответствующий законопроект сегодня рассмотрели на комитете по бюджету, налогам и финансам областной Думы. Документ рекомендовали принять на ближайшем заседании регионального парламента сразу в двух чтениях.

Согласно законопроекту, льгота будет установлена на два года, включая 2022-й, на все транспортные средства, которыми владеет гражданин. Такую же льготу предлагается установить для граждан, которые служат в подразделениях особого риска.

- Наш долг поддержать тех, кто сражается сегодня за Родину. Мы уже ввели ряд мер поддержки, включая региональные выплаты мобилизованным в размере 50 тысяч рублей. Освобождение от налога станет еще одной мерой поддержки для тамбовчан, участвующих в специальной военной операции, - говорит Максим Егоров.

Напомним, в Тамбовской области по инициативе Главы региона действует единовременная выплата для мобилизованных – 50 тысяч рублей. Также для помощи семьям военнослужащих работает региональный волонтерский штаб #МыВместе. Семьям оказывается адресная помощь.

Средства для поддержки участников СВО аккумулирует благотворительный фонд «Развитие Тамбовщины», созданный в регионе представителями крупного бизнеса. Средства направляются на конкретные нужды военнослужащих. Закупки оборудования и обмундирования производятся в соответствии с потребностями воинских формирований.