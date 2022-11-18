У тамбовчанки в магазине украли кошелек

У 74-летней пенсионерки, проживающей в райцентре Сосновка в продуктовом магазине похитили кошелек с 4 тысячами рублей. Женщина сразу обратилась в полицию. Прибывшие сотрудники ОМВД России по Сосновскому району опросили пострадавшую, продавца магазина и установили человека, который находился рядом с пенсионеркой в момент пропажи кошелька. Под подозрение сотрудников уголовного розыска попал неоднократно судимый 45-летний мужчина, зарегистрированный на территории Тамбовского района. Мужчина проживал у знакомых на территории Сосновского района, помогал им по хозяйству, за что его кормили и давали ночлег. Полицейские установили его местонахождение, опросили его, он признался в совершении кражи и показал место, где выбросил похищенный кошелек. Деньги он успел потратить. В следственном подразделении ОМВД России по Сосновскому району по этому факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

- По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Сосновского района для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Известно, что преступление мужчина совершил в период непогашенной судимости, что усугубляет его вину.