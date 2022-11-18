Тамбовчанина оштрафовали на 30 тысяч за надпись против спецоперации на Украине

В Мичуринском районном суде вынесли постановление в отношении местного жителя, которого признали виновным в нарушении по статье КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Как следует из материалов дела, мужчина демонстрировал окружающим заранее нанесенную на транспортное средство надпись, выражавшую его несогласие с действиями Вооруженных Сил Российской Федерации по проведению специальной военной операции на территории Украины. Указанное свидетельствует об осуществлении им публичных действий, направленных на подрыв авторитета и доверия к Вооруженным Силам Российской Федерации и дискредитацию их использования на основании решения Президента Российской Федерации и согласия Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденного постановлением от 22 февраля 2022 года № 35-СФ «Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

В судебное заседание нарушитель не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом.

- Суд признал его виновным и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Постановление не вступило в законную силу.