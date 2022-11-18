Тамбовчанка получила год условно за попытку «проплатить» оформление инвалидности

В суде вынесли приговор 52-летней женщине, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, через посредника, в значительном размере).

Следствием и судом установлено, что женщина путем передачи через посредников денежных средств в размере 70 тысяч рублей, предназначавшихся члену центральной врачебной комиссии ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» и руководителю одного из бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области», пыталась без «бюрократических проволочек» в ускоренном порядке оформить третью группы инвалидности (бессрочно). Однако выполнить задуманное ей не удалось, так как медики отказались от получения незаконного денежного вознаграждения.

- В суде фигурантке назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.

Мичуринским районным судом Тамбовской области вынесено постановление в отношении жителя города Тамбова, который совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.