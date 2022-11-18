В аварии на дороге Тамбов-Котовск получили травмы четыре человека

В ДТП получили травмы водитель и пассажиры "ВАЗ" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Серьезная авария произошла 18 ноября на нерегулируемом перекрестке трассы Тамбов-Котовск в 10 часов 40 минут. Как рассказали в региональном УГИБДД, водитель грузовика «ГАЗ» не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ-2110». После столкновения легковушка потеряла управление и столкнулась с грузовым «Фольксваген».

- В аварии пострадали водитель «ВАЗ» и 3 его пассажира, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.