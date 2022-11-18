В Мичуринске борьбу с заносами осуществляют 10 единиц техники и более 50 рабочих

Снегопады продолжатся, работа коммунальщиков - тоже

В Мичуринске коммунальные службы направили на уборку снега около 10 единиц техники и более 50 рабочих. За трое суток снегопадов израсходовано более 180 тонн пескосоляной смеси на обработку основных дорог. Работы выполняются круглосуточно.

Уборка снега ведется круглые сутки

- По вопросам, связанным с уборкой снега, мичуринцы могут позвонить по телефону диспетчерской службы Спецавтохозяйства: 5-12-00, где принимают заявки на расчистку от снега городских улиц и тротуаров, подъездных путей к социально значимым объектам, остановок общественного транспорта, - отметили в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска