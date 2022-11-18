За сутки на федеральные дороги Тамбовщины высыпали больше 2 тонн пескосоляной смеси

За сутки для обработки проезжей части федеральных автодорог на территории Тамбовской области израсходовали 2218 тонн пескосоляной смеси и чистых хлоридов.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, дорожные предприятия продолжают круглосуточное дежурство на трассах для ликвидации последствий стихии. В случае необходимости, для уборки снега и обработки проезжей части подрядные организации готовы задействовать 169 единиц дорожной техники.

Число специализированных дорожных машин регулируется по дорожной обстановке. Дежурство на трассах ведется круглосуточно. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог.

- Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: 8 (4752) 710432, - напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области.