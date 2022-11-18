В тамбовский дом ребенка поставляли хлеб с плесенью

У поставщиков питания обнаружилось сразу несколько нарушений

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова проверила исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства Тамбовском областном специализированном доме ребенка.

Организацией питания в этом учреждении занимается сторонняя организация на основании заключенного государственного контракта. Проверка показала, что еду и напитки малышам подают остывшими, время изготовления на этикетках поставщика указывается неверно, а на хлебе видны признаки грибковых поражений.

Как пояснили в прокуратуре Октябрьского района города Тамбова, инициировано привлечение к административной ответственности должностного лица организации-поставщика, в адрес руководства учреждения внесено представление об устранении нарушений закона.

Руководству дома ребенка также рекомендовали тщательнее следить за качеством поставляемой продукции.

Фото прокуратуры Октябрьского района города Тамбова