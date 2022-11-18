Жители Пермского края украли на Тамбовщине 6 километров телефонного кабеля

В Бондарском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Пермского края. Мужчин признали виновными в преступлении по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Судом установлено, что двое мужчин, один из которых ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, на территории Бондарского района в лесополосе в период с января по апрель 2022 года путем подкопов извлекли из земли кабель недействующей линии связи, принадлежащий ПАО «Ростелеком», длиною 5800 метров, который обожгли и сдали медные провода в пункт приема металла, причинив ущерб собственнику кабеля на сумму почти 550 тыс. рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя и личности подсудимых суд назначил одному из виновных наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, в отношении другого соучастника преступления ограничился условным осуждением, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.