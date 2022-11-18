В Тамбове появятся 4 новые площадки для выгула собак

На площадках есть все для культурного собачьего отдыха

В Тамбове на Моршанском шоссе завершается монтаж оборудования на новой площадке для выгула собак. На территории около 450 кв. м к услугам хозяев и питомцев будут змейки для аджилити, беговое колесо, горки, пирамиды, кольца, деревянные барьеры и скамейки. Прежде аналогичная площадка была построена на улице Рылеева, 55.

Всего в 2022 году в областном центре намерены оборудовать 4 таких зоны, расположенных в соответствии с пожеланиями жителей. Каждая из них снабжена трехметровым ограждением. Установить оборудование на оставшихся трех территориях планируется в течение двух недель.

- Следить за санитарным состоянием площадок будет муниципальное учреждение, но убирать за животными обязаны их владельцы, - подчеркнули в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова