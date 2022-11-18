На уборке тамбовских улиц от снега задействовано более 70 единиц техники

На улицы Тамбова вышло около 140 рабочих
В связи с обильными снегопадами в Тамбове круглосуточно работают бригады уборщиков. В ночь на 18 ноября от снега очищали Советскую, Гастелло, Пролетарскую, Астраханскую, М. Горького. За ночь было вывезено почти 300 кубометров снега.
В планах уборка северной части города. Сейчас на улицы вышло более 70 единиц техники и около 140 рабочих.
За ночь грузовики вывезли почти 300 кубометров снега
Бригады очищают подходы к остановкам, тротуары и пешеходные переходы. Ведется посыпка дорог и тротуаров пескосоляной смесью.
По информации администрации города Тамбова, площадь уборки в областном центре зимой составляет более 5 млн кв. метров.
Фото администрации города Тамбова