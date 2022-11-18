Тамбовчанин похитили металл с чужого подворья

С территории дома, расположенного в дачном товариществе в Мичуринском районе похитили 6 металлических труб и 5 уголков. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, которым оказался 28-летний местный житель. В краже мужчина признался, пояснив, что похищенный металлолом он рассчитывал сдать в пункт приема.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в таком преступлении грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дальнейшее расследование в отношении фигуранта на предмет причастности к аналогичным преступлениям.