В Тамбове судебные приставы помогли ребенку-инвалиду получить квартиру

В Межрайонное отделение судебных приставов поступило решение суда, по которому необходимо было обязать администрацию Тамбова предоставить ребенку-инвалиду жилье вне очереди. 7-летнему малышу, передвигающемуся на инвалидной коляске, требовалось благоустроенное жилье площадью 48 кв. м.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно выписывал организации штрафы. Но дело сдвинулось с мертвой точки только после предупреждения о возможном наступлении уголовной ответственности.

- Был заключен договор социального найма и предоставлена для проживания благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью 68,5 кв. м в центре Тамбова, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.