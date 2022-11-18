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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:19

В Тамбовской области прокуратура заставила подрядчика начать ремонт дороги

Первый этап работ на трассе Староюрьево-Мезинец выполнен в полном объеме
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Староюрьевского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

При этом выяснилось, что администрация сельсовета еще в марте заключила муниципальный контракт на сумму более 29 млн рублей на ремонт дороги Староюрьево-Мезинец. Сроки выполнения 1 этапа работ определены с 01.05.2022 по 31.07.2022.

Однако подрядчик работы в установленный срок не провел и оправдательных документов о причине задержки в адрес заказчика не представил.

- По выявленным нарушениям законодательства о контрактной системе прокуратура внесла представление подрядчику. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 1 этап работ по ремонту автодороги выполнен в полном объеме, - сообщают в прокуратуре Староюрьевского района.