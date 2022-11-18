В Тамбове временно приостановят вещание 6 радиостанций

23 или 24 ноября с 10.00 до 14.00 в связи монтажом оборудования в селе Донское будут остановлены радиовещательные передатчики 6 радиостанций:
- 100.9 МГц «Радио России»;
- 89,8 МГц «Маяк»;
- 96,4 МГц «Радио Комсомольская правда»;
- 99,5 МГц «Global FM»;
- 105,9 МГц «Русское радио»;
- 107,4 МГц «Радио Шансон».
Как сообщают в администрации города Тамбова, при неблагоприятных погодных условиях и досрочном окончании работ вещание будет возобновлено. За справками можно обратиться по телефону оперативного дежурного 8 (4752) 45-10-89.